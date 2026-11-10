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Intesa al MIMIT sul caso Electrolux: 100 milioni di investimenti ed esuberi dimezzati

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10 novembre 2026 | 12.16
Redazione Adnkronos
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Accordo raggiunto al Ministero delle Imprese e del made in Italy sulla vertenza Electrolux al termine di una trattativa di oltre 30 ore tra azienda, Governo e organizzazioni sindacali. Il nuovo piano industriale prevede oltre 100 milioni di euro di investimenti e una produzione a regime di oltre 3,2 milioni di pezzi annui negli stabilimenti italiani. Importante risultato anche sul fronte occupazionale con gli esuberi che scendono da 1.719 a un massimo di 902 uscite, esclusivamente su base volontaria e incentivata con il sostegno degli ammortizzatori sociali. “Abbiamo raggiunto l’obiettivo in un accordo che tutela i lavoratori e salvaguarda tutti gli stabilimenti Electrolux in Italia con investimenti per garantire prospettive di lungo periodo”, ha dichiarato il Ministro Adolfo Urso. L’intesa, che dovrà essere sottoposta alla ratifica dei lavoratori, rappresenta un passaggio importante per la continuità produttiva del gruppo in Italia. Sull’accordo si è espresso anche il Presidente del Consiglio che ha manifestato la sua soddisfazione per l’intesa raggiunta che tutela l’industria italiana e i livelli occupazionali, aggiungendo che “il Governo continuerà a vigilare affinché tutti gli impegni assunti vengano rispettati. Il comunicato del MIMIT

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