GfVip, malore per Barbara Alberti. Abbandona la Casa (per ora)

(Fotogramma)

Malore per Barbara Alberti. La scrittrice, concorrente del Grande Fratello Vip, "ha momentaneamente abbandonato la Casa di #GFVIP per una indisposizione - si legge sul profilo Twitter del programma in onda su Canale5 - Il televoto è stato quindi annullato. Tutti gli utenti che hanno espresso il proprio voto tramite sms nella sessione annullata verranno rimborsati".

Il tweet segue quello di ieri sera in cui era stata data la notizia che Barbara Alberti era stata "accompagnata in una struttura sanitaria per un controllo medico". In nomination, la scrittrice aveva manifestato la volontà di abbandonare il programma prima del termine della settimana.