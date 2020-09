Tom Cruise, il film nello spazio si farà

Dopo aver pilotato aerei e girato scene mozzafiato ad alta quota, la leggenda di Hollywood Tom Cruise ha ufficializzato che si dirigerà nello spazio nel 2021 per un nuovo film. La star di 'Mission: Impossible', 58 anni, partirà con lo SpaceX di Elon Musk nell'ottobre del prossimo anno per quella che appare come la sua acrobazia più ambiziosa: girare un film fuori dall'atmosfera terrestre.

Cruise sta lavorando con Musk e la Nasa al nuovo film, che sarà diretto dal regista di 'Edge Of Tomorrow - Senza domani', Doug Liman. Lo Space Shuttle Almanac ha confermato sabato via Twitter che la Stazione Spaziale Axiom partirà per una missione turistica pilotata dal comandante Michael Lopez-Alegria, con a bordo sia Cruise che Liman. Il tweet aggiunge: "Un posto è ancora da riempire. Il lancio è previsto per ottobre 2021".

Sia Cruise che Liman hanno entrambi esperienza come piloti, ma i viaggi nello spazio sono per entrambi un territorio completamente nuovo. La Nasa aveva già confermato il coinvolgimento nel film all'inizio di quest'anno quando Jim Bridenstine, amministratore della Nasa, aveva spiegato sui social: "La Nasa è entusiasta di lavorare con Tom Cruise su un film a bordo della Stazione Spaziale. Abbiamo bisogno di media popolari per ispirare una nuova generazione di ingegneri e scienziati a trasformare in realtà gli ambiziosi piani del Nasa".

Si dice che Liman stia lavorando alla sceneggiatura del film, che avrà un budget di 200 milioni di dollari. Il miliardario della tecnologia Elon Musk sta lavorando con Cruise al nuovo progetto.

Intanto, i ritardi imposti dal Covid hanno continuato a ostacolare la realizzazione del settimo capitolo di 'Mission: Impossible', che vedrà Rebecca Ferguson tornare insieme a Cruise e McQuarrie di nuovo alla regia. Le riprese si erano interrotte a Venezia, a febbraio, quando la pandemia di coronavirus ha iniziato a dilagare in tutto il mondo, ma ora sono di nuovo in corso. La realizzazione del settimo e dell'ottavo capitolo della franchise avverranno una dopo l'altra, per recuperare il tempo perso per la pandemia Covid-19. E 'M: I 7' dovrebbe uscire nei cinema il 19 novembre 2021.

Ma i fan di Tom stanno aspettando con ansia anche di vederlo riprendere il suo iconico ruolo di Pete "Maverick" Mitchell in 'Top Gun: Maverick', che uscirà il 2 luglio 2021. Il tanto atteso sequel doveva uscire quest'anno, ma è stato rimandato a causa della pandemia.