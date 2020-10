Shannen Doherty: "Non sono pronta per andarmene, tanta vita in me"

Fotogramma /Ipa

"Non sono pronta per andarmene. C’è tanta vita in me". E’ un passaggio della chiacchierata tra Shannen Doherty e l’edizione americana del magazine Elle. L’attrice sta combattendo da anni con un cancro al seno. La malattia, dopo ripetuti cicli di terapie, è tornata e ha raggiunto il quarto stadio. “Non mi sono seduta per scrivere lettere. E’ qualcosa che devo fare. Ci sono cose che devo dire a mia madre, voglio che mio marito sappia quanto è stato importante per me”, dice Doherty. L’attrice, che negli anni ’90 ha avuto un successo straordinario con il ruolo di Brenda in Beverly Hills 90210, ammette di aver pensato anche ad una serie di videomessaggi da inviare ai propri cari. “Ma quando arriva il momento di farlo, sembra così definitivo. Sembra un firma per dire addio e io non sto firmando”, aggiunge. “Mi sento come un essere umano molto, molto sano. E’ difficile chiudere tutti i propri affari quando ti senti come se stessi per vivere altri 10 o 15 anni”. L’attrice sta sviluppando una serie di progetti, compreso un nuovo programma tv, e vuole usare il proprio ruolo pubblico per aiutare altre persone che sono nella sua stessa condizione. “Chiunque con un tumore al quarto stadio deve fare i conti con questa situazione, in cui gli altri vogliono quasi metterti da parte. Io non sono pronta per farmi da parte. C’è tanta vita in me”.