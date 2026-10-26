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Italia-Azerbaigian verso una nuova alleanza industriale

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26 ottobre 2026 | 16.27
Redazione Adnkronos
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Con un interscambio pari a circa otto miliardi di euro nel 2025, Italia e Azerbaigian puntano a rafforzare la cooperazione economica e industriale, ampliandola oltre il tradizionale settore energetico. In questa prospettiva si inserisce l’iniziativa “Italy- Azerbaijan: Strengthening economic and industrial cooperation”, organizzata da Confindustria con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con la partecipazione di istituzioni e imprese dei due Paesi. Al centro dei lavori le opportunità di collaborazione in comparti strategici quali materie prime critiche, metallurgia, infrastrutture digitali e intelligenza artificiale, nei quali le competenze tecnologiche italiane e le risorse azere possono favorire nuovi investimenti e partnership di lungo periodo. In occasione dell’iniziativa è stato firmato un accordo trilaterale tra il MAECI, il MIMIT e il Ministero dell’Economia dell’Azerbaigian volto a rafforzare la cooperazione economica bilaterale. L’obiettivo è ora trasformare gli accordi in progetti concreti, diversificando gli scambi e creando nuove opportunità per il sistema produttivo italiano, anche in vista del Business Forum Italia-Azerbaigian previsto a Baku entro la fine dell’anno, come ha dichiarato il Presidente di Confindustria, Emanuele Orsini. Il Ministro degli Esteri Antonio Tajani ha infine ribadito il carattere strategico della partnership con l’Azerbaigian, sottolineando la volontà dell’Italia di ampliare ulteriormente la cooperazione, con particolare attenzione al settore delle materie prime critiche.
Il comunicato della Farnesina

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