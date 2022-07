La giuria del Premio Pavese in trasferta all'Accademia della Crusca

Sono iniziati i lavori della Fondazione Cesare Pavese per l'edizione 2022 del Premio Pavese. La Giuria, questa volta, ha deciso di riunirsi non in Piemonte, come aveva sempre fatto, ma a Firenze, nella sede dell'Accademia della Crusca, con cui è stata avviata una cordiale collaborazione.

"Questo è anche un modo per sottolineare il valore nazionale dell'iniziativa, che è ben radicata nelle tradizioni del Piemonte e delle Langhe, ma, come del resto avrebbe auspicato Cesare Pavese, non è destinata a chiudersi in un orizzonte locale, ma a guardare all'intera letteratura ed editoria italiana", sottolinea un comunicato della Fondazione.

Nel tempio della nostra lingua, nella suggestiva Sala delle Pale, la giuria del Premio, composta da Giulia Boringhieri, Chiara Fenoglio, Gian Arturo Ferrari, Claudio Marazzini, Carlo Ossola, Alberto Sinigaglia e Pierluigi Vaccaneo, ha lavorato all'edizione 2022 del Premio che si terrà, come di consueto, a Santo Stefano Belbo (Cuneo), nella Chiesa dei Santi Giacomo e Cristoforo, auditorium della Fondazione Cesare Pavese. La data scelta per l'edizione 2022 del Premio sarà il fine settimana del 5/6 novembre. Nelle prossime settimane verrà definito il programma della due giorni e la rosa dei vincitori del Premio 2022.