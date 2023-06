La guida dell’Abi per gli investimenti sostenibili

Sempre più persone desiderano compiere investimenti sostenibili. Per questo l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha realizzato una nuova guida per supportare i cittadini nella comprensione delle integrazioni della MiFID 2, la normativa che disciplina i servizi di investimento offerti dagli intermediari, tra cui le banche, per i clienti è possibile indicare le proprie ‘preferenze di sostenibilità’ e, dunque, se e in quale misura hanno obiettivi di investimento ESG, oltre a quelli finanziari.

Con la guida-infografica i consulenti possono formulare proposte e aiutare a pianificare investimenti che tengano conto anche delle eventuali indicazioni attente allo sviluppo sostenibile dell’ambiente, agli equilibri sociali e alla gestione delle imprese. E per i clienti diventa più facile scegliere di indirizzare i propri risparmi verso attività sostenibili.

L’iniziativa prevede, inoltre, la diffusione di strumenti informativi ed educativi su temi di interesse per la clientela, per favorire la fruizione delle informazioni di carattere bancario e finanziario. L’infografica è stata messa a punto con l’intento di supportare la clientela nella comprensione di questa importante opportunità che ha l’obiettivo di comprendere se il cliente abbia interesse per questo tipo di investimenti e raccogliere le eventuali ulteriori informazioni, di promuovere servizi finanziari in ottica di sostenibilità, e nel tempo di accrescere le conoscenze e la cultura dei cittadini circa gli investimenti con caratteristiche di sostenibilità.

L’infografica è stata realizzata in collaborazione con le banche e le associazioni dei consumatori che partecipano a 'Trasparenza semplice', progetto che intende promuovere la trasparenza tra il consumatore/utente e gli istituti bancari (ACU, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Centro Tutela Consumatori Utenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, UNC).