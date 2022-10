La Russa presidente Senato, Meloni: "Per Fdi riferimento ed esempio"

"Congratulazioni al neo presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa". Così la leader di Fdi, Giorgia Meloni, dopo l'elezione. "Siamo orgogliosi che i senatori abbiano eletto un patriota, un servitore dello Stato, un uomo innamorato dell'Italia e che ha sempre anteposto l'interesse nazionale a qualunque cosa - ha aggiunto - Per Fratelli d'Italia Ignazio è punto di riferimento insostituibile, un amico, un fratello, un esempio per generazioni di militanti e dirigenti".

"È un politico dall'intelligenza rara e dalla tenacia altrettanto introvabile - ha continuato - Un uomo orgoglioso della sua identità politica ma che ha sempre saputo mettere il senso delle Istituzioni al servizio di tutti gli incarichi che ha ricoperto nella sua carriera. E che siamo certi farà altrettanto bene, con autorevolezza, competenza e imparzialità, alla Presidenza del Senato".

"Grazie a tutti coloro che, con senso di responsabilità e in un momento nel quale l'Italia chiede risposte immediate, hanno consentito di far eleggere già alla prima votazione la seconda carica dello Stato. Continueremo a procedere spediti", ha poi dichiarato Meloni.