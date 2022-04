A Tropea, il Borgo più bello d’Italia e Bandiera Blu 2021, dal 29 aprile al 1° maggio si svolgerà La Tropea Experience” Festival della Cipolla Rossa 2022, una manifestazione originale ad alto contenuto di approfondimento del calendario gastronomico nazionale, una vetrina delle eccellenze calabresi e non solo, che vedrà la partecipazione di alcuni dei migliori chef del panorama nazionale, tra cui Igles Corelli, Max Mariola, Hironiko Shoda, Francesco Mazzei, Pierre Koffmann e Antonino Esposito; dei food influencer Federico Fusca e Francesca Gambacorta; oltre degli chef calabresi, Carmelo Fabbricatore; Giuseppe Romano, Ercole Villirillo, Enzo Barbieri, Gianfranco Condò, Alessio Sorce e Bruno Tassone.

Promossa dal Comune di Tropea e dal Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, e organizzata da ADV Maiora Comunicazione Integrata, “La Tropea Experience” Festival della Cipolla Rossa rappresenta un momento di incontro tra il territorio e il suo prezioso e saporito prodotto, una tre giorni per conoscere meglio la Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP, degustandola nei ristoranti della città, imparando a cucinarla attraverso i consigli di importanti chef, scoprendo i benefici salutistici con l’intervento di esperti durante i panel di convegni altamente qualificati.

“Dietro a La Tropea Experience”, sostiene il Primo Cittadino di Tropea Giovanni Macrì, “c’è innanzitutto un lavoro di squadra che guarda all’obiettivo condiviso di fare della Cipolla Rossa di Tropea uno dei principali attrattori per destagionalizzare l’offerta turistica. Far vivere all’ospite, al viaggiatore e al visitatore un’esperienza autentica, alla scoperta delle tradizioni Made in Calabria è l’obiettivo condiviso”.

“Che l’evento sia di respiro regionale e non solo territoriale”, prosegue il Presidente Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP Giuseppe Laria, “è dato dal fatto che il Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria IGP coinvolge aziende, produttori e confezionatori e abbraccia ben tre province, quella di Vibo Valentia, di Catanzaro e Cosenza. Attraverso questa manifestazione vogliamo rafforzare l’identità del territorio attraverso la valorizzazione di un prodotto che ha tutte le carte in regola per essere la principale opportunità di sviluppo locale e motore dell’economia dell’intera regione”.