L'andamento del settore assicurativo italiano

Come è cambiato il settore assicurativo negli ultimi 10 anni? Chi sono i principali player? Che ruolo hanno i big bata in questo settore? Adnkronos e Datafactor di Expleo tracciano una panoramica del mercato delle assicurazioni con l'aiuto dei dati forniti da diverse fonti:

- Ania, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, un'associazione volontaria e senza scopo di lucro che raggruppa e rappresenta i soci ed il mercato assicurativo italiano nei confronti delle principali istituzioni politiche e amministrative

- IVASS, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire l'adeguata protezione degli assicurati, perseguendo la sana e prudente gestione delle imprese di assicurazione e riassicurazione, la loro trasparenza e correttezza nei confronti della clientela. L'Istituto inoltre persegue la stabilità del sistema e dei mercati finanziari

- OECD, The Organization for the Economic Co-operation adn Development, un'organizzazione internazionale di studi economici per i paesi membri, paesi sviluppati aventi in comune un sistema di governo democratico e un'economia di mercato. Svolge un ruolo di assemblea consultiva per un confronto su esperienze politiche, risoluzione dei problemi comuni, identificazione di pratiche commerciali e coordinamento delle politiche locali e internazionali dei paesi membri.

Tra i primi dati dell'analisi del settore assicurativo italiano emerge che il totale dei premi lordi contabilizzati nel 2021 è di 150,6 miliardi di euro (fonte IVASS), con un aumento del 5% rispetto al 2020. Il ramo vita è quello cresciuto di più nell'ultimo anno (+6%), rispetto al +3% del ramo danni.

Con “premio lordo contabilizzato” si intende l'importo, al lordo delle cessioni in riassicurazione, indipendentemente dal fatto che tali importi siano stati incassati o che si riferiscano interamente o parzialmente a esercizi successivi.

Con “riassicurazione” si intende la riduzione del rischio assicurato che avviene mediante la cessione da parte di una compagnia di assicurazione di quote di rischio a società specializzate in questo ramo