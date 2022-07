Lavoro, Anpal Servizi: Cristina Tajani è la nuova presidente

Patrizia Polliotto, avvocato cassazionista, e Pietro Novelli, country manager per Italia e Spagna di Oliver James, i due consiglieri

Cristina Tajani è la nuova presidente di Anpal Servizi spa. L’assemblea ha deliberato inoltre le nomine degli altri due consiglieri: Patrizia Polliotto, avvocato cassazionista, e Pietro Novelli, country manager per Italia e Spagna di Oliver James. Termina così il mandato di Raffaele Tangorra, già commissario straordinario dal 7 giugno 2021. Nata a Terlizzi (Ba) 43 anni fa, Cristina Tajani si è laureata in Discipline Economiche e Sociali alla Bocconi e ha conseguito il dottorato in Scienze del lavoro presso l’Università degli Studi di Milano. Attualmente è adjunct professor (professore aggiunto) al Politecnico di Milano dove insegna politiche urbane.

Come ricercatrice ha pubblicato articoli e volumi sui temi del lavoro, del sindacato, dello sviluppo locale, delle politiche pubbliche, mostrando particolare interesse verso i metodi quantitativi per la valutazione delle politiche pubbliche, e anche per le relazioni industriali, e la sociologia economica e del lavoro.

In passato Tajani ha collaborato con diverse università e centri di ricerca (Università di Milano, Università Bicocca, Istituto di ricerca sociale, Ufficio Studi della Cgil di Milano) ed è stata Italian correspondent dell’Eiro (European industrial relations observatory) per il triennio 2007-2009. Fino a giugno 2021 assessora alle politiche del lavoro del Comune di Milano, attualmente consulente del ministero del Lavoro.