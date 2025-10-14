Angelo Domenico Perrini, Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri 'su rischi idrogeologici prevenzione fondamentale'

"La prevenzione è fondamentale, perché gli interventi post evento costano cinque o sei volte di più rispetto a quelli preventivi". Lo ha affermato Angelo Domenico Perrini, presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, nel suo intervento al congresso di Ancona. "La cultura della prevenzione – ha sottolineato – deve partire dalle scuole elementari: i bambini devono sapere che esiste il rischio e che contro il rischio bisogna adottare misure preventive. Non si può azzerare il rischio, ma possiamo ridurlo lavorando insieme, professioni e politica".