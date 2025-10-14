Daniele Silvetti, Sindaco di Ancona: 'Congresso ingegneri grande opportunità per Ancona'

"Il congresso nazionale degli ingegneri non è solo un grande evento per la categoria, ma un'opportunità per la città. Ancona sta vivendo una fase di rigenerazione urbana e rilancio culturale, e questo appuntamento si inserisce perfettamente in questa visione". Così Daniele Silvetti, sindaco di Ancona, a margine del 68° Congresso nazionale dell'Ordine degli Ingegneri. "Avere un ordine professionale come quello degli ingegneri qui con noi – ha concluso – significa anche poter contare su un confronto di alto livello, che arricchisce il sistema città, la regione e l'intero Paese".