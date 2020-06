"Franchising successo per microimprenditori e grande imprese"

(Fotogramma)

"Il successo del franchising segue l'onda lunga degli investimenti che vede, da una parte, i benefici tipici del 'piccolo' dettaglio commerciale, del micro imprenditori e, dall'altra, i benefici dell'impresa di larga scala che gode di forti numeri in termini logistici e di brand". Così Michele Costabile, direttore del Centro di ricerca X.Ite-Luiss Guido Carli, commenta con l'Adnkronos/Labitalia il Rapporto 2019 di Assofranchising.

"Da notare poi - sottolinea - la dinamica imprenditoriale che sta attraversando, in misura crescente, il settore del franchising, per la fornitura di servizi a livello europeo. L'Europa è una realtà che va al di là della moneta e della politica, è economia reale".

"Assistiamo - continua Costabile - all'europeizzazione del commercio in franchising che va visto in una prospettiva non di beni globali, ma di ristorazione di nicchia che piani molto agli stranieri".