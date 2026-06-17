Ansia da esami? Come imparare a gestirla con corsi on line dalla maturità ai concorsi pubblici

Ansia da esami? E' possibile imparare a gestirla non solo per superare gli esami di maturità, ma anche i concorsi pubblici attraverso la formazione online che è il mercato con il tasso di crescita più rapido nell’industria dell’educazione: ha registrato un + 900% dalla sua creazione nel 2000 ad oggi (Brandon Hall Group Research). Secondo il Rapporto EdTech 2026 di Osservatorio Proxima, il mercato italiano dell’education technology ha raggiunto i 2,7 miliardi di euro, con investimenti in forte crescita e oltre metà delle nuove startup già sviluppate attorno all’intelligenza artificiale. A trainare il settore anche la crescente ansia scolastica: il 37% degli adolescenti europei si sente sotto pressione per raggiungere risultati eccellenti. In Italia, il 46,2% degli studenti prova ansia entrando in classe e oltre 60 mila tendono all’isolamento sociale (Stime Ocse).

In questo scenario s’inserisce Centro Studi Lambda, con il suo modello phygital scalabile, un approccio innovativo e una forte attenzione all’impatto sociale dell’educazione. Ne parla all’Adnkronos/Labitalia, Leonardo Trobia co-founder dell’azienda. "L’azienda - spiega - nasce come Concorsi militari academy, progetto fondato da me, ex militare, insieme a Loredana Siracusano, specializzata in comunicazione e social media, con l’obiettivo di innovare il modo in cui i candidati si preparano ai concorsi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia".

"In quegli anni - racconta - abbiamo però capito che il problema non era solo prepararsi a un concorso, ma imparare davvero a studiare in modo efficace. Da lì è nata l’idea di costruire un sistema educativo più ampio, che aiutasse i giovani a sviluppare metodo, autonomia e sicurezza”. Con l’ingresso di nuovi soci, Giuseppe Passaniti, laureato in ingegneria gestionale al Politecnico di Milano, Floriana Bitto, dottoressa in psicologia clinica ed esperta in apprendimento, e Marco Turconi, ufficiale della Marina Militare in congedo, oggi direttore operativo della sezione dedicata ai concorsi militari, e dall’unione di competenze educative, manageriali e operative è nato il Centro Studi Lambda.

Oggi il gruppo si avvale della competenza di 50 risorse, tra dipendenti e collaboratori, e racchiude due brand: Concorsi Militari Academy (preparazione ai concorsi delle Forze Armate, della Pubblica amministrazione e delle Forze di Polizia), e Centro Studi Lambda (per studenti di elementari, medie, superiori e universitari, con percorsi orientati al metodo di studio e al supporto scolastico).

“Dal 2020 a oggi - sottolinea - abbiamo coinvolto oltre 6.000 studenti, registrando una crescita importante (+60% del fatturato tra il 2024 e il 2025). Seguiamo un modello 'phygital', che integra tecnologia e presenza sul territorio. L’azienda nasce infatti come realtà 100% online e ancora oggi la maggior parte degli studenti segue i percorsi completamente da remoto. Nel 2025 il gruppo ha avviato anche un piano di espansione fisica con l’inaugurazione di sedi territoriali. Messina, Lecco, Frosinone e Monza sono già attive, mentre sono in pipeline le aperture a Cagliari, Torino, Firenze, Foggia e Perugia. L’obiettivo è costruire una rete nazionale di centri educativi in franchising che sia un punto di riferimento stabile per studenti e famiglie. Per questo abbiamo sviluppato una piattaforma proprietaria e un modello operativo replicabile che ci permette di mantenere alta la qualità della formazione anche online”.

Sul fronte tecnologico, l’azienda sta inoltre integrando “strumenti di intelligenza artificiale per ottimizzare alcune attività organizzative e migliorare il supporto agli studenti, mantenendo però centrale il valore umano della formazione. Il nostro approccio resta chiaro: la tecnologia deve supportare il ragionamento, non sostituirlo. Prima di tutto bisogna accendere il cervello”, conclude Leonardo Trobia del Centro Studi Lambda.

(di Sabrina Rosci)