Halloween, Crisanti (Assoparchi): "Guadagni da paura per un evento che vale circa il 15% degli incassi annuali"

"Halloween ha ormai ridefinito l'economia dei parchi di divertimento in Italia. Non parliamo più di un evento di contorno, ma di un mese che da solo vale circa il 15% dei nostri incassi annuali. Mentre aspettiamo la notte del 31 ottobre, che quest'anno cade di sabato, favorendo la partecipazione del pubblico, sappiamo già dai dati 2025 che lo scorso anno abbiamo registrato un incremento del +9,5% degli ingressi rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Con incassi da biglietteria che sono saliti di ben il 28,5% rispetto ad Halloween 2024". Lo dice all'Adnkronos/Labitalia Maurizio Crisanti direttore Assoparchi, l'organizzazione nazionale di categoria dei parchi tematici, acquatici, zoo, acquari, parchi avventura, attrazioni turistiche e installazioni esperienziali.

"A completare questo scenario - spiega - c'è un indicatore fondamentale, a ottobre la spesa media per visitatore ha raggiunto il 17,61 euro, registrando il valore mensile più alto di tutto l'anno. E' la dimostrazione per noi che il pubblico non cerca soltanto l'accesso alle attrazioni, ma è disposto a spendere per un'esperienza a 360° che parte dalla ristorazione a tema, fino al merchandising, fino agli show serali dedicati a questo momento dell'anno. Quest'anno il calendario si è allungato: Gardaland propone un evento di ben 51 giorni, Mirabilandia di 37 giorni e Magicland di un mese intero, e tutti restano aperti anche il 1° novembre. Una stagione più lunga vuol dire più lavoro per più persone, l'indotto e per i varchi".

Un successo registrato anche da Leolandia, parco a tema fatto a misura di bambini che possono incontrare dal vivo le sorelle del pastore australiano Bluey e Bingo, i Superpigiamini nella PJ Masks City, scoprire la Foresta di Masha e Orso e assistere all’esclusivo mini-live show con Bing e Flop. "Da sempre Leolandia - dice all'Adnkronos/Labitalia Giuseppe Ira presidente Leolandia - si rivolge a un pubblico di bambini e ragazzi. Sempre di più siamo interessati a questa stagione Halloween che, iniziata quasi per scherzo 15 anni fa, oggi rappresenta una delle stagioni tematiche migliori del parco. Infatti quest'anno la stagione dura addirittura 7 settimane e oltre. Chiaramente non possiamo andare, anche se gli ospiti la gradiscono moltissimo. L'offerta è variegata, ci sono diversi spettacoli tutti tematizzati, il parco è tutto tematizzato. Ci aspetta un favoloso weekend di quattro giorni con la punta il 31 ottobre, con spettacoli, animazioni e soprattutto i fuochi d'artificio che arriveranno intorno alle 21:30. Ci rivolgiamo ad un pubblico sempre più con un'età più ampia e quindi vogliamo far divertire non solo i ragazzini ma anche i ragazzi più grandi e, perché no, soprattutto i papà che vogliono provare giostre più adrenaliniche. La novità di quest'anno è Crazy Circus, che è un'area più adrenalinica. Naturalmente attrazione di punta è Reversum, uno spinning coaster che rivela emozioni ben oltre quelle che apparentemente sembrano. Reversum è, inoltre, stata l'attrazione premiata come la migliore novità dell'anno 2026".