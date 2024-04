Fiorenzo Tagliabue, SEC Newgate: "Un'iniziativa che va a colmare un vuoto importante per le aziende"

Inaugurato alla Scuola di Management ed Economia dell'Università di Torino, il primo master di Il livello in "D-ESG e Responsabile d'impatto". "Mentre cresce la sensibilità dell'opinione pubblica nei confronti dei temi ESG e quindi cresce la domanda nei confronti delle aziende, queste ultime - ricorda Fiorenzo Tagliabue, Ceo SEC Newgate - non hanno in casa le risorse professionali più adeguate per affrontare questi temi. Ben venga -conclude - l'avvio di un corso di questo tipo che va a colmare un vuoto così importante".