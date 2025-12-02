circle x black
Cerca nel sito
 

Formazione, Pretto (CUOA): "Con nostri master alta qualità e attenzione a cultura d’impresa moderna"

sponsor

La presidente dell'Associazione alumni CUOA al Graduation day 2025, ‘Master permette di essere parte di comunità affiatata’

Formazione, Pretto (CUOA):
02 dicembre 2025 | 12.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Il vero valore di un master CUOA risiede innanzitutto nell’alta qualità dell’offerta formativa, e nella costante attività di sensibilizzazione e informazione sui temi che riguardano la cultura d’impresa moderna”. Lo afferma Alice Pretto, presidente dell'Associazione alunni CUOA, al Graduation day 2025, organizzato al Teatro comunale di Vicenza, durante il quale 224 studenti hanno ricevuto il diploma.

Agli alunni della business school con la più antica tradizione in Italia vengono infatti fornite “conoscenze solide e concrete, capaci di generare un impatto positivo nel mondo del lavoro - spiega Pretto - ciò che rende davvero unico il Master CUOA è la possibilità di entrare a far parte di una community affiatata, composta da oltre 6.000 persone tra giovani laureati, manager, professionisti e imprenditori, un network esteso che ha l’obiettivo di offrire occasioni di confronto e formazione continua”.

L’esperienza CUOA non si esaurisce quindi al termine del master, ma “prosegue nel tempo grazie alle relazioni costruite, agli eventi dedicati e alla continua apertura a nuove occasioni di sviluppo personale e professionale” conclude. Nella serata della cerimonia dei diplomi si è tenuta anche la trentesima edizione della consegna del Master honoris causa of business administration, la speciale onorificenza di CUOA che esalta e valorizza il merito e la carriera di personalità di spicco del panorama imprenditoriale e manageriale nazionale. Ad esserne insignito è stato Giovanni Ferrero, Presidente del Gruppo Ferrero.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Master Cuoa cultura d'impresa moderna formazione continua
Vedi anche
News to go
Qualità della vita in Italia, ecco la classifica 2025 di dove si vive meglio
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza