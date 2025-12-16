circle x black
Giovani: ass. Schiboni, 'sviluppino competenze per essere competitivi nel mondo del domani'

16 dicembre 2025 | 13.32
Redazione Adnkronos
"Si tratta di ragazzi, che appartengono alla generazione dell'intelligenza artificiale, che oggi hanno la possibilità di interfacciarsi, crescere e di sviluppare competenze e talenti per essere competitivi nel mondo del domani, che non è un parametro come lo  si indeva nel passato, ad oggi il domani è a brevissimo". E' quanto affermato da Giuseppe Schiboni, assessore Lavoro, Scuola, Formazione Regione Lazio, all'edizione 2025 di Labordì, l'evento promosso dalle Acli di Roma dove i giovani incontrano il mondo del lavoro.

