Global Welfare Summit 2025: occasione di confronto per creare impatto e innovazione nel mondo welfare

Si è svolta a Villa Miani a Roma la seconda edizione del Global Welfare Summit, il principale appuntamento italiano dedicato all'evoluzione del welfare, dal tema 'eccellenze che ispirano'. La giornata ha riunito istituzioni, imprese, fondi pensione e sanitari, esperti e attori del territorio in un confronto strategico per offrire una visione integrata del welfare italiano, analizzandone il ruolo nell'ambito delle politiche industriali e del lavoro, della sostenibilità sociale, dell'educazione al welfare e dei processi di innovazione in corso, grazie al contributo dell'Osservatorio Italian Welfare, partner tecnico dell'evento.