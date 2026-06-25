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Imprese, Pasta (Kontractor by Kopron): "In dieci anni passati da idea a realtà consolidata"

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"Orgogliosi dei progetti dedicati alla sostenibilità e alle nuove generazioni"

Ilaria Pasta - (Ufficio stampa)
Ilaria Pasta - (Ufficio stampa)
25 giugno 2026 | 09.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Questi dieci anni rappresentano per noi un grande motivo di orgoglio. Siamo nati nel 2016 con quattro persone e un’idea, mentre oggi celebriamo un percorso fatto di crescita, successi e relazioni costruite nel tempo. La presenza di così tante persone a questo evento testimonia il valore del lavoro svolto e dei risultati raggiunti”. Così Ilaria Pasta, direttrice Brand e Sviluppo di Kontractor by Kopron, intervenendo al Castello Visconteo di Cassano d’Adda, in provincia di Milano, in occasione della celebrazione dei dieci anni di attività di Kontractor.

“Nel corso degli anni abbiamo sviluppato numerosi progetti legati alla sostenibilità - aggiunge - Tra questi c’è il concorso dedicato alle scuole superiori, nato due anni fa, che invita gli studenti a proporre idee capaci di generare un impatto positivo sul territorio e sulla comunità. Crediamo molto nei giovani e nella loro capacità di immaginare soluzioni innovative per il futuro". La direttrice Brand e Sviluppo di Kontractor by Kopron ha poi ricordato il progetto Nection, realizzato a Latisana: “Si tratta del primo parcheggio custodito per camion certificato STPA in Italia, pensato per offrire agli autotrasportatori un luogo sicuro, ma anche servizi, dignità professionale e una migliore qualità della vita. Siamo particolarmente soddisfatti di aver contribuito alla realizzazione di questa infrastruttura innovativa".

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Tag
sostenibilità innovazione giovani impresa
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