circle x black
Cerca nel sito
 

Infortuni, Fazzari (Fater): "Con Rock and Safe sicurezza sul lavoro tocca l'anima"

sponsor

Infortuni, Fazzari (Fater):
13 gennaio 2026 | 12.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Ci impegniamo sulla sicurezza sul lavoro perché è la misura per tutelare le nostre persone e dare congruenza a 'People First'. Ma poi bisogna anche adottare qualcosa di più e per farlo abbiamo attinto alla nostra conoscenza, ad esempio di marketing, a quello che noi sappiamo essere. E abbiamo iniziato anche a sperimentare cose nuove. Una delle quali è 'Rock n safe', dove grazie a un nostro amico, Stefano Pancari, che ringraziamo sempre, abbiamo portato in azienda un format veramente distintivo, un concerto rock che è entrato nei nostri stabilimenti e nel nostro headquarter. Un format che combina musica, storytelling e anche testimonianze dirette per parlare di sicurezza in una maniera diversa. Siamo convinti che quando tu parli di sicurezza ascoltando le note di una splendida musica dal vivo allora tutto ciò ti tocca l'anima in una maniera molto diversa". Così, intervistato da Adnkronos/Labitalia, Antonio Fazzari, General Manager and Chief Operating Officer di Fater, player di rilievo nel mercato dei prodotti igiene casa e igiene persona, racconta gli ultimi progetti messi in campo dall'azienda in ambito di sicurezza sul lavoro.

E Fazzari sottolinea che "un altro programma a cui teniamo molto si chiama 'Safe Start', che parte da una filosofia che noi appoggiamo tanto, secondo cui il 90% dei problemi di sicurezza dipendono da noi, non dipendono dai macchinari o da altre persone. 'Safe start', quindi, ha l'obiettivo di portare la cultura della sicurezza fuori dai confini aziendali e farla arrivare anche a casa. Perché 'tipizza' gli stati che mettono a rischio la sicurezza, come la stanchezza, la fretta, l'abbassamento di attenzione, l'eccesso di fiducia", sottolinea Fazzari.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
sicurezza sul lavoro Fater People First Rock n safe Safe Start
Vedi anche
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video
Referendum giustizia, Marattin: "Data non mi appassiona, importante buona campagna" - Video
Acca Larenzia, l'aggressione ai quattro attivisti di Gioventù Nazionale - Video
Violenza su donne, Maiorino: "Disagio maschile non va nascosto, violenza non è destino"
Riccardo morto a Crans-Montana, il maestro di nuoto: "Ragazzo sensibile, è sciagura immane" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza