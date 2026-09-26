Lavoro, Benini: "Integrare politiche e strumenti per rispondere ai nuovi bisogni"

“I bisogni non sono dei target e i cambiamenti impongono sempre di più la necessità di collegare le risposte, i servizi, gli strumenti”. Lo ha detto Romano Benini, consulente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenendo al Net Forum di Firenze dedicato al rapporto tra competenze, filiere e territori. “L’integrazione è la parola chiave delle politiche in grado di fare sviluppo e di collegare l’istruzione, la formazione, il lavoro, l’inclusione”, ha spiegato Benini, sottolineando la necessità di superare le separazioni tra formazione, istruzione, formazione continua e politiche attive. “Queste separazioni per decenni hanno indebolito e reso più fragile il nostro mercato del lavoro”, ha aggiunto. Secondo Benini, la dimensione distrettuale dell’economia, caratterizzata da aggregazioni tra imprese, “implica evidentemente anche un sistema di politiche, di servizi e di strumenti altrettanto aggregati ed integrati”.