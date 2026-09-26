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Lavoro, Benini: "Integrare politiche e strumenti per rispondere ai nuovi bisogni"

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Il consulente del Ministero del Lavoro al Net Forum di Firenze: “Per decenni le separazioni tra istruzione, formazione e politiche attive hanno indebolito il mercato, ora serve un sistema coordinato”

Romano Benini, consulente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - (Foto Adnkronos)
Romano Benini, consulente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - (Foto Adnkronos)
26 settembre 2026 | 12.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“I bisogni non sono dei target e i cambiamenti impongono sempre di più la necessità di collegare le risposte, i servizi, gli strumenti”. Lo ha detto Romano Benini, consulente del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, intervenendo al Net Forum di Firenze dedicato al rapporto tra competenze, filiere e territori. “L’integrazione è la parola chiave delle politiche in grado di fare sviluppo e di collegare l’istruzione, la formazione, il lavoro, l’inclusione”, ha spiegato Benini, sottolineando la necessità di superare le separazioni tra formazione, istruzione, formazione continua e politiche attive. “Queste separazioni per decenni hanno indebolito e reso più fragile il nostro mercato del lavoro”, ha aggiunto. Secondo Benini, la dimensione distrettuale dell’economia, caratterizzata da aggregazioni tra imprese, “implica evidentemente anche un sistema di politiche, di servizi e di strumenti altrettanto aggregati ed integrati”.

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politiche attive istruzione formazione continua lavoro inclusione
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