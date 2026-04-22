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Lavoro, domani a Roma confronto Landini-Orsini

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Domani al Teatro Italia di Roma

Lavoro, domani a Roma confronto Landini-Orsini
22 aprile 2026 | 13.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Energia, rappresentanza, Europa: sono molti i temi, nel complesso scenario internazionale che stiamo attraversando, su cui si confronteranno domani, giovedì 23 aprile, al Teatro Italia di Roma, il segretario generale della Cgil Maurizio Landini e il presidente di Confindustria Emanuele Orsini.

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L’occasione è l’assemblea nazionale delle delegate e dei delegati dell’industria della Cgil, dal titolo 'Il ruolo del lavoro, per nuove e sostenibili politiche industriali'. Al centro dell’iniziativa e del dibattito ci saranno le grandi trasformazioni e i nodi fondamentali che stanno attraversando il sistema produttivo del Paese: la crisi industriale, il ruolo dell’energia, la transizione ecologica, l’impatto della dinamica demografica sul lavoro e sulle prospettive di sviluppo, le trasformazioni digitali. Particolare attenzione sarà dedicata alle ricadute che tutto questo sta già producendo sul lavoro negli appalti e lungo l’intera filiera dell’indotto, con specifico riferimento alle categorie dei servizi e della logistica, sempre più esposte a fenomeni di precarizzazione, frammentazione contrattuale e compressione dei diritti.

Ad aprire i lavori, alle 10, sarà la relazione introduttiva del segretario confederale della Cgil Gino Giove, cui seguiranno gli interventi di delegate, delegati e strutture sindacali. Il confronto tra il segretario generale della Cgil e il Presidente di Confindustria è previsto nel primo pomeriggio.

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Lavoro Energia Rappresentanza Europa Trasformazioni industriali Transizione ecologica
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