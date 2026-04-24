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Macfrut, si consolida la leadership internazionale nel segno della filiera integrale

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Crescita in doppia cifra per le presenze estere (+12%)

Macfrut, si consolida la leadership internazionale nel segno della filiera integrale
24 aprile 2026 | 11.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Macfrut chiude la 43esima edizione confermandosi sempre più come evento di riferimento della filiera globale dell’ortofrutta. Il bilancio della tre giorni al Rimini Expo Centre delinea un quadro di estrema solidità: la manifestazione ha registrato un aumento dei visitatori con una decisa accelerazione sul fronte internazionale, per un incremento superiore al 12% di buyer (da oltre 80 Paesi) e visitatori esteri. Un successo frutto di un format unico che aggrega 1400 espositori e una rete capillare di saloni tematici e aree dinamiche. Questo risultato è stato reso possibile anche grazie alla sinergia con i partner istituzionali: un ringraziamento particolare va ad Agenzia ICE per la collaborazione straordinaria, che ha permesso di sviluppare in maniera così efficace la presenza dei mercati esteri, portando a Rimini delegazioni da ogni continente, così come un ringraziamento va ad Aics (Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo) per l’impegno della cooperazione italiana per una agricoltura sostenibile.

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Tra le numerose iniziative durante la Fiera i convegni di alto profilo scientifico sull’intera filiera con i massimi esperti mondiali, mentre nel corso dell’inaugurazione è stato annunciato un Osservatorio Ortofrutticolo Macfrut–Nomisma. Di rilievo la presenza della gdo Italiana che il prossimo anno vedrà una rinnovata partecipazione.

L’edizione 2026 proietta l’evento verso nuove frontiere globali. "Per l’anno prossimo - dichiara Patrizio Neri, presidente di Cesena Fiera organizzatrice di Macfrut - abbiamo già presentato molte novità a partire da un nuovo layout della manifestazione che la renderà più fruibile per visitatori e buyers, e sarà più efficace per gli espositori stessi . Siamo inoltre entusiasti della risposta dell’affluenza dei visitatori e della crescente vocazione internazionale della fiera. Posso annunciare che siamo ormai alle battute finali per la sigla di un accordo strategico per la valorizzazione del settore pre-Harvest con l’organizzatore fieristico Informa e la sua manifestazione Growtech, leader mondiale nel settore del pre-raccolta”. L’appuntamento per la 44esima edizione di Macfrut è già fissato per il prossimo anno: la fiera si terrà dal 20 al 22 aprile 2027.

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Macfrut ortofrutta filiera integrale Rimini Expo Centre Growtech pre raccolta
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