circle x black
Cerca nel sito
 

Parità di genere, Amalia Ercoli Finzi: "Multerei uomini che non aiutano in casa"

sponsor

Intervenendo all’evento 'Progetto donna' a Milano: "La genitorialità è un diritto, ma il dovere di educare i figli non è solo delle donne"

Amalia Ercoli Finzi
Amalia Ercoli Finzi
20 febbraio 2026 | 16.45
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Dobbiamo convincerci che le donne hanno il privilegio di partorire, ma il dovere di educare i figli non può essere solo loro. La genitorialità è un diritto, ma il dovere non si può lasciare soltanto alle donne. Metterei una multa agli uomini che non si occupano della casa, perché non è giusto. È un problema di cultura". Sono le parole di Amalia Ercoli Finzi, ingegnera aeronautica e professoressa onoraria del Politecnico di Milano, all’evento 'Progetto donna' promosso, oggi a Milano, dall’Ordine degli ingegneri della provincia meneghina.

"Tengo molto a questa fotografia: lì c'è scritto 'È nata la Repubblica italiana'. Era il 6 giugno 1946 e io c’ero -spiega-. Ricordo di aver letto quel giornale e di aver pensato: 'Questo è davvero un cambiamento per noi’' perché era la prima volta che le donne potevano votare. Le donne ottennero il diritto di voto quarant’anni dopo uomini che, in molti casi, erano analfabeti. In quegli anni uomini che non sapevano né leggere né scrivere decidevano le sorti dell’Italia, mentre donne laureate non potevano farlo -sottolinea Ercoli Finzi-. Ricordo una frase attribuita a Giolitti: 'Dare il voto alle donne potrebbe cambiare le sorti dell’Italia. Io credo che abbiano una capacità di vedere lontano che noi uomini non abbiamo'".

"Il voto alle donne significava poter occupare posizioni decisionali. Oggi molte donne ricoprono incarichi importanti, anche come amministratrici delegate, ma spesso si tratta di aziende di famiglia -continua-. Esistono ancora politiche e sistemi per cui alle donne non viene riconosciuto ciò che meritano. Perché, quando scade una posizione apicale occupata da un uomo, si sostituisce con un altro uomo? Le donne sono ugualmente capaci. Alle ragazze dico: abbiamo diritti civili. Se non ci vengono riconosciuti, dobbiamo fare la rivoluzione", conclude Ercoli Finzi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
parità di genere progetto donna ordine degli ingegneri milano
Vedi anche
News to go
Btp Valore, in arrivo una nuova emissione a marzo
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza