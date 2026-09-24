Professioni: Abbrugiati (Notifier Italia), 'nuovi sensori self test compilano report condivisi in cloud'

"Negli ultimi anni abbiamo presentato un nuovo sensore self test, che si integra su una piattaforma in cloud per facilitare molto la gestione delle manutenzioni. Mano mano che si svolgono le prove, viene compilato un report in automatico che resta poi a disposizione sia del manutentore che della proprietà. Stiamo spingendo molto sulla parte di servizi digitali perché crediamo in un futuro in cui tutto possa essere gestito in maniera sempre più veloce e soprattutto condivisa con tutti i soggetti interessati della struttura". Lo afferma Sergio Abbrugiati, Notifier Italia, in occasione del 70° Congresso nazionale degli Ingegneri, dal titolo 'Nuove frontiere, nuove responsabilità', in programma dal 22 al 25 settembre presso il Generali Convention Center del Porto Vecchio a Trieste.