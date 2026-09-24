Professioni: Annunziata (C3i), 'con nostro documento supportiamo uso corretto Ai in studi professionali'

"Ancor prima che ci siano, probabilmente, i decreti attuativi della legge 132, riguardante gli obblighi del sistema ordinistico di fare formazione, abbiamo voluto dare risposta all'esigenza - che già esiste - di sapere come si possono utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale all'interno degli studi professionali. Con una guida di tipo pratico spieghiamo quali sono le norme di riferimento, qual è il modo corretto di utilizzare i nuovi strumenti e, soprattutto, come non evitare i rischi da un utilizzo improprio dell'intelligenza artificiale". Così Gennaro Annunziata, Coordinatore del Comitato italiano dell'Ingegneria dell'informazione - C3i del Consiglio Nazionale degli ingegneri, in occasione del 70° Congresso nazionale degli Ingegneri, dal titolo 'Nuove frontiere, nuove responsabilità', in programma dal 22 al 25 settembre presso il Generali Convention Center del Porto Vecchio a Trieste.