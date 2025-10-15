circle x black
Professioni: Perrini (Cni): "Riforma momento decisivo per ingegneri"

Il presidente del Consiglio nazionale ingegneri a margine del 69° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia

Professioni: Perrini (Cni):
15 ottobre 2025 | 08.01
Redazione Adnkronos
“La riforma delle professioni è un momento decisivo per tutte le professioni, in particolare per quella degli ingegneri, perché è da tempo che aspettavamo un riordino sia delle norme che riguardano l'esercizio delle professioni, sia l'accesso alla professione che la formazione in servizio. Quindi è una riforma straordinariamente importante che riguarda anche le competenze degli ingegneri e non solo degli ingegneri, ma anche di tutte le professioni attinenti alle attività che sono di competenza degli ingegneri, per cui è l'impegno che noi assumiamo per il futuro”. A dirlo all’Adnkronos/Labitalia Angelo Domenico Perrini, presidente del Cni (Consiglio nazionale ingegneri), a margine del 69° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia che oggi fa tappa in Croazia.

