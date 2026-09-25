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Professioni: Perrini (Consiglio Nazionale Ingegneri), 'bene laurea abilitante, ora lavorare su remunerazione'

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25 settembre 2026 | 18.04
Redazione Adnkronos
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"Oggi l'ingegneria è soprattutto ingegneria informatica, la quale poi pervade tutte le altre branche della professione, compresa quella tradizionale. Nel corso del convegno abbiamo affrontato il tema della formazione universitaria, della laurea abilitante, verso la quale ormai il sistema si sta avviando ed è una conquista per i giovani, perché significa approcciarsi al mondo del lavoro in maniera più rapida. Resta il tema, purtroppo, delle remunerazioni, che in Italia sono molto basse, anche su questo dobbiamo lavorare con il Governo. Infine, abbiamo affrontato il tema della riforma della professione, che è alla base di tutte queste valutazioni e considerazioni". Lo spiega Angelo Domenico Perrini, presidente del Consiglio nazionale degli ingegneri, nel corso del 70° Congresso nazionale degli Ingegneri, dal titolo 'Nuove frontiere, nuove responsabilità', in programma dal 22 al 25 settembre presso il Generali Convention Center del Porto Vecchio a Trieste.

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