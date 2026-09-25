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Professioni: Vaudano (Cni), 'Super Smart Society al centro del congresso dell'ordine'

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25 settembre 2026 | 18.04
Redazione Adnkronos
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"Il tema principale del nostro congresso di quest'anno è la transizione dalla società attuale alla cosiddetta Super Smart Society, la Società 5.0, che supera l'attuale digitalizzazione della Società 4.0 nell'ottica di un modello più umanocentrico e integrato tra mondo digitale e mondo umano. Un tema molto attuale che offre uno sguardo sul futuro con un pizzico di ambizione culturale". Lo ha detto Remo Giulio Vaudano, vicepresidente Consiglio nazionale ingegneri, al 70° Congresso nazionale Ingengeri, dal titolo 'Nuove frontiere, nuove responsabilità', fino al 25 settembre al Generali Convention Center del Porto Vecchio a Trieste.

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