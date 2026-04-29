Sicurezza sul lavoro: Wich (SPS Italia) "Assieme ad Amazon per una fabbrica che sia umanocentrica"

"La sicurezza si conferma pilastro del sistema industriale, chiamato a integrare competitività sostenibilità e centralità delle persone - lo afferma Donald Wich, Ceo di SPS Italia e A.D. di Messe Frankfurt Italia, alla tappa vercellese di SPS Italia On Tour, presso l'Operations Innovation Lab di Amazon - Il confronto su questi temi, avviato in quest'ultima tappa del Tour realizzata in collaborazione con Amazon, trova naturale continuità a SPS Italia, a Parma dal 26 al 28 maggio. La manifestazione rappresenta l'appuntamento di riferimento per approfondire le soluzioni di una fabbrica intelligente, umanocentrica, e promuovere il dialogo sui nuovi paradigmi dell'industria".