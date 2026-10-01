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Al via Digithon 2026, maratona di startup a Bisceglie per rilanciare il futuro

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Il presidente della Fondazione Digithon, Michele Ruta: "Prima edizione con la targa della Fondazione, racconteremo cosa possiamo fare per l'intero Sud"

Il presidente e la vice presidente della Fondazione Digithon, Michele Ruta e Letizia D'Amato
Il presidente e la vice presidente della Fondazione Digithon, Michele Ruta e Letizia D'Amato
01 ottobre 2026 | 12.04
Fabio Paluccio
LETTURA: 2 minuti

"Benvenuti a Digithon, benvenuti a Bisceglie, alla prima edizione della manifestazione con la targa della Fondazione. Quest'anno abbiamo delle novità e anche la voglia di raccontarvi che cosa può fare la Fondazione per voi. E soprattutto anche la voglia di raccontare quello che la Fondazione può fare per il Sud, visto che questa è la più grande maratona digitale italiana e la facciamo a Bisceglie. Ci vuole un grandissimo applauso per questo nostro grande Sud che finalmente rilancia i ragazzi, rilancia le idee, rilancia il futuro. Noi vi ringraziamo per aver partecipato così numerosi. Qui ci sono le migliori idee, ci sono gli investitori, ci sono gli esperti e vi daranno veramente tutto lo spazio che meritate". Così, dal palco delle vecchie Segherie Mastrototaro a Bisceglie, in Puglia, Michele Ruta, presidente della Fondazione Digithon, ha aperto l'undicesima edizione della più importante maratona italiana dedicata all’innovazione e alle startup.

Fino al 3 ottobre saranno 100 le startup, selezionate tra oltre 500 candidature arrivate da tutta Italia, a salire sul palco per presentare, in 5 minuti, il proprio progetto di business al Comitato Scientifico che le valuterà.

E la vicepresidente della Fondazione Digithon, Letizia D’Amato, ha ricordato "che siamo qui per l'undicesimo anno, 11 anni di storia e possiamo dire che ogni anno abbiamo aggiunto un pezzettino, continuando a crescere, anche grazie agli ospiti che ci hanno accompagnato, fino a intraprendere questa nuova avventura della Fondazione. Saranno anche quest'anno tre giorni molto intensi, è un'edizione importante, viste le 500 richieste di partecipazione ricevute, un vero record. E ringrazio il comitato scientifico per il grande lavoro di selezione fatto e per quanto verrà fatto in questi giorni", ha concluso.

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Digithon 2026 startup innovazione maratona digitale italiana Sud Italia
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