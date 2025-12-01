circle x black
Cerca nel sito
 

Università, Milano-Bicocca assume: 15 posti aperti tra risorse umane, ricerca e infrastrutture

sponsor

I bandi di concorso, per diplomati e laureati, sono aperti, con varie scadenze, fino a metà dicembre

Università, Milano-Bicocca assume: 15 posti aperti tra risorse umane, ricerca e infrastrutture
01 dicembre 2025 | 13.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

Dalla carriera del personale ai progetti di ricerca, passando per appalti di lavori, beni e servizi di interesse dell'Ateneo. L’università di Milano-Bicocca cerca quindici nuovi talenti per rafforzare tre sue aree strategiche: l’area del Personale e organizzazione, della Ricerca e terza missione e l’area Infrastrutture e approvvigionamenti. I bandi di concorso, per diplomati e laureati, sono aperti, con varie scadenze, fino a metà dicembre. Lo si legge in una nota.

In particolare, l’area del Personale ricerca nuove risorse per supportare le attività riguardanti la gestione delle carriere del personale docente, ricercatore, contrattista di ricerca, dei professori a contratto e del personale tecnico-amministrativo, ma anche un professionista già formato che dovrà coordinare il personale afferente al settore e che si occuperà di project management, gestione del reclutamento e della carriera giuridica del personale, sviluppo del gestionale di rilevazione delle presenze e presidio delle relazioni sindacali.

In modo analogo, l’area della Ricerca e terza missione necessita di personale dedicato al supporto amministrativo delle attività della struttura e un professionista esperto che aiuti docenti e ricercatori nell’identificazione, predisposizione e gestione di progetti competitivi di ricerca in ambito locale, nazionale ed europeo, con particolare attenzione alla fase di grant writing.

Per l’area Infrastrutture e approvvigionamenti, invece, occorrono sia collaboratori per il supporto delle attività amministrative contabili e relative all'acquisto di beni e servizi, sia funzionari per il settore Facility management services e per il settore Appalti lavori e Gestione contratti e settore Appalti beni e servizi.

Mentre i primi svolgeranno attività riferite agli appalti di analisi, programmazione e progettazione per l’acquisizione di beni e forniture relativi all’edilizia universitaria e attività di gestione dell’esecuzione degli appalti, organizzazione dei servizi con in fornitori e svolgimento di sopralluoghi e controlli sugli appalti; i secondi, seguiranno l’istruzione e lo svolgimento delle gare di appalto di servizi, forniture e lavori redigendo la relativa documentazione giuridico–amministrativa, la stesura delle bozze di contratti di competenza del settore, l’aggiornamento dei bandi di gara e i capitolati secondo la normativa dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e seguiranno l’intero iter contrattuale negli aspetti giuridici e amministrativi sino al collaudo o verifica di conformità di progetto. L’ateneo di Milano-Bicocca offre al suo personale tecnico, amministrativo e bibliotecario un ampio ventaglio di misure di welfare, al fine di garantire un benessere lavorativo a 360°.

Tutti i nuovi assunti potranno beneficiare infatti non solo di vantaggi e supporti economici - tra cui, i buoni pasto giornalieri, tariffe agevolate per i trasporti e i nidi aziendali, una quota annuale di fringe benefit per beni e servizi - ma anche di quelli inerenti l’equilibrio vita-lavoro, come la flessibilità oraria, la possibilità di lavoro agile per un massimo di 9 giorni al mese o il telelavoro. A queste opportunità, si aggiunge un ricco programma per il benessere fisico (convenzioni con Bicocca Stadium e PalaBicocca) e attività turistico-culturali (grazie alle molte iniziative promosse da Acs-Associazione cultura sport e tempo libero). Per candidarsi è necessario consultare i bandi di concorso attivi e presentare la domanda di partecipazione online entro le date di scadenza previste dai singoli bandi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
università Milano Bicocca ricerca
Vedi anche
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza