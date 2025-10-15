Vaudano (Cni): "Visioni per il futuro dell'ingegneria e del Paese"

«Il congresso è un momento fondamentale per riflettere sull'attualità della nostra professione e sul futuro del Paese», ha affermato Remo Giulio Vaudano, vicepresidente vicario del Consiglio nazionale degli ingegneri, nel corso del 69° Congresso nazionale che ha fatto tappa a Rijeka. «Il titolo di quest'anno, Visioni, – ha spiegato – richiama la necessità di guardare avanti, di comprendere i profondi cambiamenti in atto, dalle nuove tecnologie ai mutamenti geopolitici. Gli ingegneri devono essere protagonisti di questa trasformazione, aiutando a governare strumenti che hanno un impatto sempre più forte sulla società».