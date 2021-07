L'azienda tessile ARMORLUX presenta una nuova gamma di montature ottiche e occhiali da sole

LIONE, Francia, 5 luglio 2021 /PRNewswire/ -- I dirigenti di Armorlux hanno collaborato con un gruppo di specialisti per dare vita a un'iniziativa audace: fabbricare in Francia montature innovative e riciclate al 100% che riflettano il DNA del marchio, coinvolto nella preservazione dell'ambiente.

Per vedere la multimedia news release clicca qui: https://www.multivu.com/players/uk/8920851-textile-company-armorlux-launches-a-new-range-of-optical-frames-and-sunglasses/

Nel corso degli ultimi anni la start-up bretone Fil-Fab, specializzata nel riciclo di reti da pesca usate, ha trasformato questo residuo in granuli di nylon. Il riciclo di reti da pesca rientra in un progetto di preservazione degli oceani. E' importante sapere che queste reti abbandonate o perse nei mari hanno un impatto sulle barriere coralline esponendole a svariate malattie. L'opportunità era troppo buona per non essere colta, così le reti vennero utilizzate per creare montature nuove, resistenti ed esteticamente belle.

E' stata creata una nuova collezione, molto confortevole da un punto di vista visivo, che ci ha consentito di ampliare il nostro know-how nell'ambito dell'ottica e degli occhiali da sole. Questa collezione verrà presentata a partire da Luglio 2021.

Sarà distribuita in Francia da ArtMonium. Altri paesi saranno coinvolti (Sito internet: https://www.artmonium.com/marque/armor-lux/)

"Questa collaborazione, innovativa e senza precedenti, ha un senso per i nostri clienti e ribadisce la nostra volontà di proporre soluzioni nuove e coerenti ai marchi che rappresentiamo" ha dichiarato Jean-Pierre Delacroix, Presidente di Artmonium.

15-1 Diffusion offre alle aziende l'opportunità di sviluppare per 8 anni le proprie licenze nel settore degli occhiali da vista e da sole.

La collezione è composta da 5 modelli da donna e 5 da uomo nel segmento ottica e occhiali da sole

La produzione riporterà il label «Origine France Garantie»

