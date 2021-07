L'esperto Bevilacqua: "in Brasile opportunità per imprese italiane"

"Sono numerose le opportunità per le imprese italiane in Brasile, un paese che non si è mai fermato neanche durante i momenti più difficili della pandemia, specialmente quanto ad opere strategiche. Dalle infrastrutture autostradali, a quelle portuali ed aeroportuali passando fino a quelle ferroviarie ci sono spazi da cogliere per imprese estere e in particolare per le aziende italiane che hanno già ottime esperienze e che potrebbero migliorare il ‘peso specifico’ rispetto ad altri competitors europei". Ad affermarlo è Nunzio Bevilacqua giurista di impresa e esperto di economia internazionale dopo l'incontro coadiuvato dall’Ammiraglio Flavio Rocha, segretario degli Affari Strategici della Presidenza della Repubblica del Brasile, ieri a Brasilia, con il ministro delle Infrastrutture della Repubblica Federale del Brasile Tarcísio Gomes de Freitas.

"Dobbiamo assolutamente cogliere l’attimo senza aspettare ulteriormente, approfittando del fatto che il momento anomalo può rappresentare anche la chiave di volta per conquistare spazi di mercato, sia per la creazione di nuovi che per sottrazione ad altri competitors", sottolinea Bevilacqua.

Il ministro Tarcisio Gomes de Freitas, riferisce Bevilacqua, "ha affermato di essere aperto a condividere con l’Italia, con le sue imprese, sia private che con le sue eccellenti partecipate pubbliche, progetti in fase di realizzazione come anche nuovi percorsi da elaborare congiuntamente. Il ministro ha assicurato che sarebbe stato fatto presto un road show dove saranno dettagliate le opportunità che il Brasile può offrire agli investitore esteri e in particolare modo alle imprese italiane".