Letta: "Mai più tirocini e stage gratuiti per giovani"

"Nel nostro Paese il primo lavoro per un ragazzo o una ragazza è indecente". Lo ha detto il segretario del Pd, Enrico Letta, nel corso di un incontro a Viterbo a sostegno della candidata sindaco Alessandra Troncarelli. "Noi ci dobbiamo prendere l'impegno che non ci saranno più stage o tirocini gratuiti. Mai più, non dobbiamo prendere in giro i ragazzi dicendo loro che il primo lavoro è una concessione".

SALARIO MINIMO - Sul salario minimo "è importante riuscire entro fine legislatura a dare un segnale. Il tema sta prendendo giustamente piede in tante economie simili alla nostre, è importante se facciamo un grosso passo in avanti. Entro la legislatura sarebbe l'ideale, altrimenti lo presenteremo dentro il progetto per le prossime elezioni".

ELEZIONI - "Ottenere l'uno o il due per cento in più alle elezioni, non deve essere una questione di vita o di morte. Se noi prendiamo l'1% in più ma poi rimaniamo da soli e non abbiamo costruito un'alleanza - come è purtroppo accaduto nel passato, quando non siamo stati in grado di costruire una coalizione vincente - ottenere quell'1 o 2% in più non ti porta nulla e fa vincere le destre. Una volta che hai fatto vincere la destra, che hai portato Salvini o Meloni a governare il nostro Paese, anche se prendiamo il 10% in più, verremo sempre considerati come quelli che hanno consegnato il Paese alla destra".