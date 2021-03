Letta su incontro con Conte: "Faccia a faccia molto positivo"

(Adnkronos)

"Un primo faccia a faccia, molto positivo, tra due ex che si sono entrambi buttati, quasi in contemporanea, in una nuova avventura". Così su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta dopo l'incontro di questa mattina con Giuseppe Conte. "Abbiamo cominciato a parlare del futuro, abbiamo parlato di Europa, di vaccini, di uscita dalla pandemia", ha detto poi Letta, intercettato dai cronisti mentre si reca al Senato per incontrare la presidente Elisabetta Casellati.

"Il Pd sarà interlocutore privilegiato del nuovo M5S", ha assicurato l'ex premier. "E' stato un confronto proficuo, uno scambio molto utile - ha sottolineato Conte - Si apre un cantiere".