Inaugura oggi, ospite degli spazi della Reggia di Venaria (TO), “Capodimonte da Reggia a Museo”. Al centro dell’esposizione, aperta al pubblico fino al 15 settembre, oltre sessanta capolavori provenienti dalla collezione del Museo di Capodimonte di Napoli. Tra gli artisti in mostra, maestri come Caravaggio, Tiziano, Masaccio e Parmigianino. Nato da un’iniziativa del Ministero della Cultura, l’evento è organizzato e promosso dai Musei Reali di Torino e dal Museo e Real Bosco di Capodimonte.