Un comune antidepressivo per combattere il tumore al cervello?

Un comune farmaco antidepressivo potrebbe imprimere una svolta alla battaglia contro il glioblastoma, uno dei tumori al cervello più diffusi. È quanto sostiene un team di esperti dell’Eth di Zurigo, in Svizzera, in un articolo pubblicato di recente sulla prestigiosa rivista “Nature Medicine”. Gli scienziati sono giunti alle loro conclusioni dopo aver testato oltre 130 farmaci. A far registrare le migliori performance è stata la vortioxetina, che ha già ottenuto l’approvazione dei principali enti regolatori ed è disponibile sul mercato.