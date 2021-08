Lukaku, lettera a tifosi Inter: "Grazie, spero che capirete"

Romelu Lukaku scrive ai tifosi dell'Inter dopo l'addio e il suo trasferimento al Chelsea. L'attaccante lo aveva detto prima di partire per Londra e oggi ha pubblicato la sua lettera di ringraziamenti su Twitter. "Cari tifosi dell'Inter, grazie...", esordisce il giocatore belga.

"Grazie per avermi amato come fossi uno di voi, grazie per avermi fatto sentire a casa. Grazie per il supporto incondizionato e l’amore quotidiano. Grazie per avermi motivato ancora di più dopo la prima stagione. Quando sono arrivato all'Inter ho subito sentito che avrei fatto bene per questo club. L’amore e l’accoglienza che ho ricevuto all'aeroporto di Malpensa sono stati l'inizio di una bellissima storia", sottolinea Lukaku. "Ho deciso di non deludervi mai ogni volta che ho indossato la maglia dell’Inter. Ho dato il 100% di me stesso ogni giorno in ogni allenamento ma soprattutto nelle partite per rendervi felici. La prima stagione è finita nel modo più duro possibile, ma voi ragazzi mi avete dato la forza per continuare a spingere e lo abbiamo fatto come squadra, ecco perché siamo diventati campioni", dice ancora il giocatore.

"Spero che capiate la mia decisione di passare al Chelsea. E' l'occasione della vita per me e penso che in questo momento della mia carriera sia l'occasione che ho sempre sognato. Una cosa è certa: rimango interista per sempre perché senza di voi non sarei l’uomo e il giocatore che sono oggi. Quindi -conclude- grazie dal profondo del mio cuore. Vi amo, grazie di cuore e sempre forza Inter".