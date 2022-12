Lukoil, Musumeci: "Aprezzamento per tenacia Meloni e Urso" - Video

"Il risultato raggiunto su Lukoil è stato frutto di un lavoro intenso condotto sostanzialmente in poche settimane, dal governo che si è insediato appena un mese fa. Il primo tema sul tavolo del Governo è stato appunto quello di garantirne la continuità produttiva: un’azienda che tra diretto e indotto impegna circa 10mila lavoratori e ha un peso, che assume, nella formazione del Pil". Lo ha detto il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci, oggi a Catania, a margine dell’evento ’Innovation Valley’ promosso da Confindustria.

"Non potevamo permetterci - ha aggiunto - di bloccare la produzione. In un secondo tempo si dovrà garantire la continuità dell’azienda, sono state già avanzate alcune proposte, ci sono diversi interessi e su questi il ministro Urso sta lavorando. A lui e al premier Meloni esprimo il mio apprezzamento per la determinazione e la tenacia con cui si è lavorato".