Kris Ruhs e Carla Sozzani

10 Corso Como apre a New York giovedì 6 settembre, durante la New York Fashion Week: 2.800 metri quadrati nel Seaport District, nella cornice di un Waterfront newyorkese. Si tratta della sola sede negli Stati Uniti dello spazio fondato a Milano nel 1991 da Carla Sozzani, un vero e proprio precursore dei concept store. 10 Corso Como New York occupa l’intero piano dello storico Fulton Fish Market Building, uno dei più antichi e grandi mercati statunitensi, aperto nel 1822 vicino all’East River.

L’artista newyorkese Kris Ruhs ne ha ideato gli interni, unendo la propria visione estetica alla tradizione dello storico quartiere di Seaport, dove negli Anni ’60 avevano lo studio gli artisti Agnes Martin, Robert Indiana, Ellsworth Kelly, Chryssa, Jack Youngerman.

“Non vedo confini tra il design e l'arte", ha dichiarato Ruhs. Lo spazio ospiterà un 10 Corso Como Café con cucina italiana, e una scelta di moda, oggetti di design, libri, insieme ad una galleria d’arte e fotografia e ad un giardino. “A quasi 30 anni dall’apertura a Milano con 10 Corso Como, sono fiera di essere parte della rinascita di uno dei quartieri artistici e commerciali storici di New York”, afferma Sozzani.

Averyl Oates, managing director di 10 Corso Como New York, porterà la sua esperienza professionale nel mondo dei retailer globali e dei brand di moda “Sono felice di entrare a far parte di 10 Corso Como e di poter introdurre questo brand iconico e il suo concept davvero unico a New York”, ha commentato Oates.

10 Corso Como si unisce così al progetto di The Howard Hughes Corporation nell’ambito del food, dell’intrattenimento, della moda e della cultura all’interno del Seaport District. “La visione di Carla Sozzani per 10 Corso Como è emblematica e segna un importante passo per la realizzazione del progetto di Seaport" ha dichiarato David R. Weinreb, Ceo di The Howard Hughes Corporation.