Maltempo al Nord, estate al Sud: previsioni dal 26 aprile

Ci apprestiamo a vivere una settimana in cui l'Italia sarà letteralmente divisa in due: da una parte le perturbazioni atlantiche pronte a colpire il Nord e parte del Centro, dall'altra l'anticiclone africano pronto a surriscaldare il clima al Sud. Questa è una situazione normale in primavera, una stagione che risulta spesso instabile e con eclatanti colpi di scena, talora improvvisi. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che per gran parte della settimana le regioni centro-settentrionali saranno raggiunge da una serie di fronti instabili e a tratti perturbati pronti a scaricare piogge e pure temporali. In questo contesto le temperature subiranno un'importante diminuzione di giorno, anche nell'ordine di 10°C rispetto al weekend appena passato. Cosa ben diversa al Sud dove l'anticiclone sub-tropicale diventerà ili protagonista assoluto; qui le temperature continueranno a salire costantemente fino a toccare e talvolta superare i 30-32°C, specie in Sicilia.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 26. Al nord: cielo coperto con piogge via via più diffuse dalla tarda serata. Al centro: piovaschi in Toscana, asciutto altrove. Al sud: molte nubi, ma asciutto.

Martedì 27. Al nord: pioggia. Al centro: rovesci o temporali su Toscana, Umbria, Marche e Lazio. Al sud: bel tempo, clima più caldo.

Mercoledì 28. Al nord: coperto, scarse piogge. Al centro: instabile su Toscana, Umbria, Lazio e Marche. Al sud: sole e caldo.

Da giovedì altre piogge e temporali al Nord.