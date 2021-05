Maneskin da record nella classifica Gb

I Maneskin da record anche nella classifica in Inghilterra. Dopo la vittoria all’Eurovision Song Contest 2021, la band continua a scalare le classifiche mondiali con il brano 'Zitti e Buoni' che, già doppio disco di platino, arriva al 17° posto nella Uk Weekly Single Chart stabilendo un nuovo record: per la prima volta dopo trent’anni un brano in italiano entra nella Top 20 britannica.

Il gruppo formato da Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan vanta oltre 52 milioni di streaming per il brano vincitore, primo made in Italy su Spotify con più stream di sempre con quasi 4 milioni di ascolti in 24 ore nella global chart e più alta nuova entrata nella Top 10 gllobale al 9° posto. I Maneskin si riconfermano ai primi posti delle classifiche di oltre trenta Paesi nel mondo.