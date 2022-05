Marelli (Assogiocattoli): 'Priorità non più rinviabile invertire trend natalità'

"Al di là che un Paese senza bambini è un Paese infelice, come faremo a mantenere il Pil e un rapporto con il debito sostenibile con una popolazione in costante diminuzione? Come affronteremo la crescente spesa sanitaria e pensionistica? Come sosterremo i costi, anche sociali, di una popolazione sempre più anziana? Invertire una tendenza che ci sta portando verso un domani senza prospettive è una priorità non più rimandabile e che dovrebbe essere messa al primo posto dell’agenda di qualsiasi forza politica e diventare un pilastro indiscutibile della pianificazione strategica del sistema paese". Così il presidente di Assogiocattoli Roberto Marelli, presente alla seconda edizione degli Stati Generali della Natalità.