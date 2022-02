Mascherine all'aperto, in Campania resta obbligo: ordinanza De Luca

L'ordinanza prevede che resta obbligatorio l'uso della mascherina anche all'esterno "in ogni luogo non isolato"

In Campania rimane l'obbligo di mascherine all'aperto. Un'ordinanza firmata dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, in corso di pubblicazione, prevede che resta obbligatorio l'uso della mascherina anche all'esterno "in ogni luogo non isolato". Il governatore aveva già anticipato ieri la decisione.

Con l'ordinanza si disciplina l'uso delle mascherine di protezione "in relazione a quanto stabilito dall'ordinanza del governo" che ha disposto dall'11 febbraio lo stop all'obbligo di mascherine all'aperto. Restano obbligatorie al chiuso fino al 31 marzo e all'aperto in caso di assembramenti.