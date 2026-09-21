Meloni-Costa, confronto sulle priorità dell’Europa

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, impegnato nel tour delle capitali dei 27 Stati membri per discutere i principali dossier dell’agenda europea e internazionale. Al centro del colloquio vi è stato innanzitutto il negoziato sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale dell’UE 2028-2034. In tale contesto, Meloni ha ribadito la necessità di un bilancio europeo all’altezza delle sfide cruciali dell’Unione, a partire dalla Politica di coesione e dalla Politica agricola comune, considerate fondamentali per la competitività e la sicurezza economica. La Presidente del Consiglio ha inoltre sottolineato l’importanza di destinare maggiori risorse al sostegno dell’industria, della ricerca e dei partenariati con i Paesi di origine e transito dei flussi migratori. Sul fronte del finanziamento del bilancio europeo, l’Italia ha confermato la propria disponibilità a contribuire allo sforzo comune, esprimendo tuttavia contrarietà all’introduzione di nuove imposte a livello UE e richiamando la necessità di una razionalizzazione delle spese amministrative dell’Unione. Nel corso dell’incontro, Meloni ha condiviso l’orientamento di Costa volto a porre il tema della competitività al centro dei lavori del prossimo Consiglio europeo, con particolare attenzione al costo dell’energia e ai suoi effetti su cittadini e sistema produttivo. Il confronto ha infine affrontato il tema migratorio, evidenziando la necessità di rafforzare il controllo delle frontiere esterne, rendere più efficaci i rimpatri e consolidare la cooperazione con i Paesi di origine e di transito dei migranti.

Il comunicato del Governo