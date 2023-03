Milan, ancora in gruppo Maignan e Florenzi

I due calciatori convocati per la gara contro l'Atalanta?

Il Milan di Stefano Pioli continua a lavorare in vista del match contro l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Sul fronte degli infortunati giungono buone notizie sul fronte Maignan e Florenzi.

Il portiere, fermo ai box per tutta la prima parte di stagione, continua ad allenarsi con il gruppo squadra e viaggia a pieno ritmo verso una convocazione contro la Dea.

Discorso analogo anche per l'esterno, nuovamente in gruppo dopo il rientro nelle ultime sedute di allenamento. La possibilità che anche lui possa essere convocato per la sfida di domenica resta alta.

Sono fermi ai box, invece, Bennacer e Calabria: anche oggi i due hanno svolto solamente lavoro personalizzato. Sono costretti, dunque, a saltare la prossima sfida.

Fantacalcio.it per Adnkronos